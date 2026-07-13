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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعفان الصغير: حسام حسن غير فكرة هوس المدرب الأجنبي

الكابتن سعفان الصغير
الكابتن سعفان الصغير
قسم التوك شو
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أكد الكابتن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن وجود الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب غيّر كثيرًا من فكرة الاعتماد على المدرب الأجنبي، مشيرًا إلى أن المدرب المصري يمتلك قدرة أكبر على فهم الشارع المصري وتحفيز اللاعبين.

حسام حسن غيّر كتير من فكرة هوس المدرب الأجنبي

وقال سعفان الصغير، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار مع الإعلامية لميس الحديدي: "حسام حسن غيّر كتير من فكرة هوس المدرب الأجنبي، وحتى محمد صلاح صرّح مؤخرًا بأن من أفضل المعسكرات التي قضاها طوال مسيرته كانت مع المنتخب المصري في وجود حسام حسن".

وأضاف: "حسام حسن وإبراهيم حسن كانا دائمًا يشعراننا أننا داخلين معركة من أجل إسعاد الناس، وكانا يؤكدان في كل معسكر أو محاضرة ضرورة إسعاد الشعب المصري".

وتابع: "المدرب الأجنبي، في أغلب الأحوال، لا يشعر بالشعب المصري بنفس الدرجة، بينما المدرب المصري بيحس بالشارع المصري أكتر، وده بينعكس بشكل واضح على اللاعبين ويمنحهم دافعًا إضافيًا".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان المدرب الأجنبي أكثر صرامة وانضباطًا من الناحية الفنية، قال سعفان الصغير: "ليس بالضرورة، فاللاعبون الآن يعرفون جيدًا ما لهم وما عليهم، ولم تعد الأمور تعتمد فقط على العقوبات أو الضغط".

واختتم حديثه قائلًا: "مع الكابتن حسام حسن أشعر أن هناك شيئًا مختلفًا تمامًا، ففي وجود التوأم أصبح معسكر المنتخب أكثر انضباطًا، مقارنة ببعض الفترات مع المدرب الأجنبي التي شهدت أحيانًا قدرًا من التسيب وبعض المشكلات".

سعفان الصغير حسام حسن المنتخب الوطن معسكر المنتخب لميس الحديدي

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