بث مباشر.. أحمد موسى يستعرض الاحتفالية الشعبية لمنتخب مصر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال الحلقة عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض الإعلامي أحمد موسى الاحتفالية التي تقام في استاد القاهرة لتكريم المنتخب المصري بعد مشاركه المشرفه في كاس العالم والخروج من دور 16.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحفاظ على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني يتطلب العمل الجاد خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تكون مصلحة منتخب مصر فوق أي اعتبارات أخرى، وأن تتراجع مصالح الأندية عندما يتعلق الأمر بدعم المنتخب.