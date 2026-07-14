النواوي: الأولوية لزيادة صادرات الملابس الجاهزة وتعزيز تنافسية القطاع

قال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات حاتم النواوي إن زيادة الصادرات تمثل أولوية رئيسية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتطوير قواعد المنشأ لتعزيز تنافسية صادرات الملابس الجاهزة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجهاز مع مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لبحث تطورات أداء القطاع وآليات زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.

وأضاف النواوي أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات الواعدة، لما يمتلكه من قاعدة صناعية وخبرات تصديرية تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مؤكدًا استمرار الشراكة مع المجالس التصديرية لتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات.

وفي السياق، استعرض الاجتماع مؤشرات أداء القطاع، التي أظهرت ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة من 2.846 مليار دولار عام 2024 إلى 3.394 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغت 20%.

كما سجلت الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 1.150 مليار دولار، مقابل 1.002 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025 بنمو 15%، إلى جانب انضمام 21 شركة جديدة إلى عضوية المجلس التصديري، وذلك في إطار توسيع قاعدة المصدرين وزيادة الطاقة التصديرية للقطاع.