لقطة فخر على الهواء.. أحمد شوبير يقبل رأس نجله مصطفى

شهدت حلقة برنامج الإعلامي أحمد شوبير لحظة فخر، بعدما حرص على تقبيل رأس نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، ضيف الحلقة، على الهواء مباشرة، في مشهد أظهر حجم الفخر والدعم الذي يكنه له.

ولم يتردد أحمد شوبير في التعبير عن مشاعره تجاه نجله، حيث قبل رأسه على الهواء، بعدما اقتحم مصطفى الاستوديو، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

كما أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بمصطفى شوبير، مؤكدًا أنه أصبح نموذجًا يحتذى به داخل وخارج الملعب، بفضل التزامه وتواضعه والمستوى الذي يقدمه.

وأكد ميدو خلال اللقاء أنه يتمنى استمرار مصطفى شوبير حارسًا لمنتخب مصر لسنوات طويلة، بل وأعرب عن أمنيته في رؤيته مستقبلًا بقميص أحد عملاقي أوروبا، ريال مدريد أو برشلونة، في ظل التطور الكبير الذي يشهده مستواه.

وجاءت الإشادة بمصطفى شوبير بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث كان أحد أبرز نجوم "الفراعنة" خلال البطولة، ولعب دورًا كبيرًا في وصول المنتخب إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه.

ولفت الأنظار بتصدياته الحاسمة، بعدما نجح في التصدي لركلتي جزاء خلال البطولة، من بينهما ركلة نفذها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليؤكد قدراته الكبيرة ويعزز مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية.