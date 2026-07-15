محافظة البحر الأحمر تدعو المقبولين بتقنين أراضي هذه المنطقة سرعة استكمال إجراءات التعاقد

دعت محافظة البحر الأحمر المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات تقنين أوضاعهم بمنطقة «ميشلان» إلى سرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لاستكمال إجراءات التعاقد وإنهاء الخطوات النهائية الخاصة بملف التقنين.

وأكدت المحافظة أن الدعوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المستوفين لشروط التقنين، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق الدولة.

وأوضحت أن المواطنين الواردة أسماؤهم بالكشف المعلن مطالبون باستكمال إجراءات التعاقد، والتي تتضمن تقديم طلبات سداد مقدم التعاقد، وسداد مقابل ما عاد على العقار من نفع، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لملف تقنين الأراضي.

وشددت المحافظة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء جميع المستندات والالتزامات المالية المطلوبة، مؤكدة أن التأخر في استكمال الإجراءات قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.

ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لاستكمال ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، بما يسهم في إنهاء الملفات العالقة، وتوفير وضع قانوني مستقر للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة إدارة الأراضي.