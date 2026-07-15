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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحفيين» تُجري القرعة العلنية للعمرة المجانية لصحفيي جنوب الصعيد

صحفيين الصعيد
صحفيين الصعيد

أجرت لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لاختيار الفائز بالعمرة المجانية المخصصة للزملاء الصحفيين المراسلين في محافظات جنوب الصعيد، وذلك بقاعة جمعية هيئة الشبان العالمية في مدينة قنا.

وجرت القرعة بحضور عددٍ من الزملاء الصحفيين من محافظة قنا، وأسفرت عن فوز الزميل حمادة عاشور، مراسل جريدة "الشروق" بقنا، بالعمرة المجانية.

وتتقدم لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين بخالص التهنئة للزميل الفائز، متمنيةً له عمرةً مقبولةً وسعيًا مشكورًا، كما تتوجه بخالص الشكر والتقدير للجنة النقابية في محافظة قنا والزملاء الصحفيين في قنا على تعاونهم وجهودهم في تنظيم وإجراء القرعة، وتُثمن حرص جميع الزملاء على المشاركة، متمنيةً التوفيق للجميع في الفرص المقبلة.

وكانت لجنة الحج والعمرة قد أعلنت من قبل تخصيص خمس عمرات مجانية، شملت: عمرة للنقابة الفرعية بالإسكندرية وتضم محافظات (الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح)، وعمرة للمراسلين بمحافظات الدلتا (المنوفية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط)، وعمرة للمراسلين بمحافظات شمال الصعيد (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد)، وعمرة للمراسلين بمحافظات جنوب الصعيد (سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، بالإضافة إلى العمرة المخصصة للمراسلين في محافظات مدن القناة ومحافظة الشرقية، التي تضم (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والشرقية).

لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين محمد السيد الشاذلي القرعة العلنية المجانية محافظات جنوب الصعيد الصحفيين

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