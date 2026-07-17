مقتل 5 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

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أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية مقتل خمسة مسلحين خلال عملية مشتركة شنتها قوات من الشرطة والإدارة في مدينة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت الإدارة - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية، اليوم /الجمعة/ - بأن خمسة مسلحين لقوا حتفهم إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات خلال العملية المشتركة، مشيرة إلى أنه تم البدء في عمليات بحث وتمشيط المنطقة لتعقب المسلحين الفارين.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم العثور على قنابل يدوية وأسلحة بحوزة المسلحين القتلى.

من جانبه .. أشاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي، بقوات الشرطة وأفراد إدارة مكافحة الإرهاب على العملية الناجحة ضد المسلحين.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".