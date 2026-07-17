الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي

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أفادت الشرطة البريطانية، باعتقال شخص بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، مشيرة إلى أن التحقيقات متعلقة بإيران.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ أن رجال شرطة مكافحة الإرهاب ألقوا القبض يوم الأربعاء الماضي على فاهيد أبيري، البالغ من العمر 39 عاما والمقيم في مدينة "ليفربول"، في منطقة "برمنجهام" للاشتباه في ارتكابه جريمة وفقا للمادة الثالثة من قانون الأمن القومي.

ونُقل أبيري إلى قسم شرطة "ويست ميدلاندز"، ونفذ ضباط الشرطة عمليات تفتيش في مواقع بليفربول وبرمنجهام، ليتم توجيه اتهام له لاحقا بمساعدة جهاز مخابرات أجنبي.

ومن المقرر أن يمثل أبيري أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في وقت لاحق اليوم.