الصين تعتزم توفير 5000 فرصة للتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي للدول النامية

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده ستوفر للدول النامية على مدار السنوات الخمس المقبلة 5000 فرصة للمشاركة في التدريبات والندوات في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال خطاب رئيسي ألقاه شي في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026، والاجتماع رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة في بلدية شانغهاي بشرقي الصين.

وقال الرئيس الصيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم /الجمعة/ - إن بكين ستقوم بتطوير مراكز التعاون الدولي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة "شانغهاي" للتعاون ومجموعة بريكس.

وأضاف شي، أن الصين ستساعد 30 دولة على استخدام نظام "ماتسو" للإنذار المبكر للأرصاد الجوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي لحماية حياة الناس وممتلكاتهم حول العالم.