الطيران المدني بالصين يسجل نموا مستقرا في النصف الأول من عام 2026

أظهرت بيانات رسمية صينية أصدرتها الهيئة الوطنية للطيران المدني أن قطاع الطيران في البلاد حافظ على توسع مطرد في النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع إجمالي حجم حركة النقل بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي إلى 83.37 مليار طن-كيلومتر.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير و يونيو الماضيين، تعامل القطاع مع 380 مليون رحلة ركاب، بزيادة 1 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع حجم الشحن والبريد بنسبة 6 في المائة إلى 5.073 مليون طن ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الجمعة/.

وبرز التوسع القوي في النقل الدولي كنقطة بارزة رئيسية في أداء القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أضافت الصين 7 وجهات دولية لنقل الركاب و19 وجهة دولية للشحن خلال الفترة المذكورة.

وارتفع حجم الركاب والبضائع عبر شركات الطيران الصينية في سوق آسيا-أوروبا بأكثر من 20 في المائة على أساس سنوي، كما قفزت حركة نقل الركاب إلى آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية بنسب 79.8 في المائة و 42.3 في المائة و 78.5 في المائة على التوالي.

كما شهدت الكفاءة التشغيلية للقطاع تحسنا مستمرا، حيث وصل معدل انتظام الرحلات إلى 93.5 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.

ومع قدوم ذروة السفر الصيفي، ارتفع متوسط عدد الرحلات الجوية اليومية في الصين مؤخرا إلى 18000 رحلة، فيما استقرت رحلات الركاب اليومية فوق مستوى مليوني رحلة.