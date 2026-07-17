قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر
النفط الكويتي ينخفض بمقدار 3.64 دولار ليسجل 81.33 دولار للبرميل
دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل
محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم
صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21
بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين
لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج
محمد صلاح يعود للتدريبات بلياقة بدنية قوية
دعمًا للإنتاج.. الزراعة تصدر 368 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات
تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران.. اعرف أبرز التطورات العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطيران المدني بالصين يسجل نموا مستقرا في النصف الأول من عام 2026

الطيران المدني بالصين يسجل نموا مستقرا في النصف الأول من عام 2026
الطيران المدني بالصين يسجل نموا مستقرا في النصف الأول من عام 2026
أ ش أ

أظهرت بيانات رسمية صينية أصدرتها الهيئة الوطنية للطيران المدني أن قطاع الطيران في البلاد حافظ على توسع مطرد في النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع إجمالي حجم حركة النقل بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي إلى 83.37 مليار طن-كيلومتر.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير و يونيو الماضيين، تعامل القطاع مع 380 مليون رحلة ركاب، بزيادة 1 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع حجم الشحن والبريد بنسبة 6 في المائة إلى 5.073 مليون طن ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الجمعة/.

وبرز التوسع القوي في النقل الدولي كنقطة بارزة رئيسية في أداء القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أضافت الصين 7 وجهات دولية لنقل الركاب و19 وجهة دولية للشحن خلال الفترة المذكورة.

وارتفع حجم الركاب والبضائع عبر شركات الطيران الصينية في سوق آسيا-أوروبا بأكثر من 20 في المائة على أساس سنوي، كما قفزت حركة نقل الركاب إلى آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية بنسب 79.8 في المائة و 42.3 في المائة و 78.5 في المائة على التوالي.

كما شهدت الكفاءة التشغيلية للقطاع تحسنا مستمرا، حيث وصل معدل انتظام الرحلات إلى 93.5 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.

ومع قدوم ذروة السفر الصيفي، ارتفع متوسط عدد الرحلات الجوية اليومية في الصين مؤخرا إلى 18000 رحلة، فيما استقرت رحلات الركاب اليومية فوق مستوى مليوني رحلة.

بيانات رسمية صينية الهيئة الوطنية للطيران المدني قطاع الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

صورة أرشيفية

تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل

سعر الدولار

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ترشيحاتنا

الليثي : المتحف القومي للسينما استثمار لذاكرة الوطن وحفظ تراثه الإبداعي

الليثي : المتحف القومي للسينما استثمار لذاكرة الوطن وحفظ تراثه الإبداعي

فيلم الفيل على الدرفيل

حاتم صلاح يشارك أحمد فهمي وأسماء جلال فيلم "الفيل ع الدرفيل" ويستكملون التصوير

مصطفى كامل وعازف الاورج

هجوم ناري من العازف أحمد شاكر على مصطفى كامل بعد قسمه على المصحف: «بتحلفوا كدب»

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد