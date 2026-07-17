فرج عامر يتوقع تألق منصف بو قرار مع الأهلي.. ويقارنه بوسام أبو علي

توقع المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن يقدم المهاجم الجزائري الدولي منصف بو قرار مستويات مميزة مع النادي الأهلي، بعد اقترابه من الانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مهاجم الأهلي الجديد منصف بو قرار لاعب جزائري دولي، بيلعب مهاجم صريح أو جناح أيمن. أتوقع أن يكون أفضل من وسام أبو علي أو على الأقل في مستواه."

ويُجيد منصف بو قرار اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء كرأس حربة صريح أو جناح أيمن، وهو ما يمنح الجهاز الفني للأهلي حلولًا هجومية متنوعة، وسط ترقب جماهير القلعة الحمراء لما سيقدمه اللاعب حال إتمام انتقاله رسميًا