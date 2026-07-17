قبل طرحها بالأسواق .. محافظ الغربية يعلن ضبط 2 طن حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات، حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

حملات رقابية

وفي هذا الإطار، تمكن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، وبالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة العقيد علاء عبد المنعم موسى، من ضبط مصنع غير مرخص بمركز طنطا، عُثر بداخله على 2 طن من الحلوى والكاندي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات رقابية موسعة نُفذت تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالمتابعة المستمرة للدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع.

ردع مخالفين

وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بحسم مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء.

حلوي غير صالحة

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أنه تم التحفظ على المضبوطات، إلى جانب أدوات وخامات الإنتاج، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.