فرنسا تحجب موقع "بوليماركت" للمراهنات وتصفه بـ"غير القانوني"

أعلنت الهيئة الوطنية للألعاب في فرنسا حجب موقع "بوليماركت Polymarket" الأمريكي للمراهنات على الأحداث، معتبرة أنه يروج لأنشطة قمار غير قانونية، وذلك في خطوة تلزم مزودي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إليه داخل الأراضي الفرنسية.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أنها أصدرت قرارًا أمس بحجب المنصة التي تحظى بإقبال مرتفع، مشيرة إلى أنها تتيح للمستخدمين المراهنة على تطورات الأحداث، وهو ما يندرج ضمن أنشطة ألعاب الحظ المحظورة في فرنسا.

وأكدت أن ما يُعرف بمواقع "التنبؤ" لا يُسمح بها قانونًا، وتُصنف ضمن مواقع القمار غير المشروع، لما تنطوي عليه من مخاطر متعددة، من بينها الإدمان والتلاعب بنزاهة النتائج.

وجاء قرار الحجب في أعقاب شبهات تتعلق بالتلاعب ببيانات مستشعرات الطقس في مطار شارل ديجول (رويسي)، بما أتاح لبعض المستخدمين المراهنة على تغيرات درجات الحرارة، الأمر الذي دفع النيابة العامة في باريس إلى فتح تحقيق في مايو الماضي عبر وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض الرهانات المعروضة على المنصة قد تكون متلاعبًا بها، كما أن الموقع لا يوفر آليات كافية للتحقق من هوية المستخدمين، ما يثير مخاوف بشأن نزاهة التعاملات.

وكانت السلطات الفرنسية قد تدخلت منذ نوفمبر 2024، حيث أصدرت إنذارًا أول ثم فرضت قيودًا تقضي بحجب جغرافي يمنع أي معاملات مالية مرتبطة بعروض المراهنات التي تقدمها المنصة داخل فرنسا، إلا أن الموقع ظل متاحًا مع إمكانية التحايل على هذه القيود عمليًا، بحسب ما أقرت به الهيئة.

وفي ظل تزايد الإقبال عالميًا خلال العامين الماضيين على منصات التنبؤ عبر الإنترنت، مثل منصة "كالشي Kalshi"، واصلت "بوليماركت" اجتذاب عدد متزايد من الزوار في فرنسا، حيث سجلت خلال يونيو الماضي أكثر من 578 ألف زيارة من فرنسا، بينها نحو 205 آلاف مستخدم غير مكرر.

وتأمل الهيئة في أن يسهم إغلاق الصفحة الرئيسية للموقع -التي كانت لا تزال تعمل كواجهة دعائية تجتذب الزوار- في الحد من هذا الإقبال المتزايد