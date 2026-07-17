اجتماع موسع في المنصورة لرؤساء أندية المحترفين والقسم الثاني

استضاف نادي المنصورة، اليوم، اجتماعًا موسعًا ضم ما يقرب من 40 ناديًا من أندية دوري المحترفين والقسم الثاني، بحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي الأندية، وذلك لبحث مستقبل مسابقات الدرجات المختلفة والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من الملفات المهمة التي تخص الأندية، في إطار السعي لتوحيد الرؤى قبل انطلاق الموسم الجديد، بما يخدم تطوير المسابقات وتحقيق الاستقرار الفني والإداري.

ثلاثة محاور رئيسية

وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في تعزيز العلاقات والتعاون بين الأندية، والعمل على تفعيل رابطة أندية القسم الثاني لتكون مظلة تمثل مصالح الأندية وتنسق فيما بينها، إلى جانب مناقشة مقترح تقليل عدد الأندية الهابطة من دوري المحترفين، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار للمسابقة ويخفف الأعباء عن الأندية المشاركة.

استمرار التنسيق بين الأندية

وأكد الحاضرون أهمية استمرار التنسيق بين الأندية خلال الفترة المقبلة، مع الاتفاق على مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمسابقات القسم الثاني ودوري المحترفين، ورفع التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قبل اعتماد نظام الموسم الجديد.