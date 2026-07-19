متحف كفر الشيخ يحتفي بذكري اكتشاف حجر رشيد

نظم متحف كفر الشيخ ورشة تفاعلية استثنائية بعنوان "فك شفرة التاريخ" احتفاءً بذكرى اكتشاف حجر رشيد.

أوضحت إدارة متحف كفر الشيخ، إن الورشة سرد قصة الاكتشاف التي تمت في ١٥ يوليو 1799، بالإضافة إلى نشاط محاكاة ولعب الأدوار لتقريب الحدث، وتعلم كتابة الأسماء بالهيروغليفية.

متحف كفر الشيخ

وترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1992، عندما خصصت المحافظة قطعة أرض لبنائه.

وفي عام 2017، تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ، وافتتحه رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس عام 2020.

ويتكوَّن المتحف من طابق واحد، يعرض مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في مدينة بوتو القديمة وغيرها من المواقع الأثرية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة، مثل الطب البشري والبيطري والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري.

ويضم المتحف قاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية، والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.