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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سحب عينات من 10 مزارع دواجن بالوادي الجديد والتصريح بخروج 99 ألف طائر

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد عن تقرير إنجازاتها الشامل لجهودها المبذولة خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها المستمر على حماية الثروة الحيوانية والداجنة وضمان سلامة الغذاء بالمحافظة.

الرعاية والعلاج والتناسلية

وقالت المديرية في بيان لها إنه في مجال الرعاية والعلاج، قدمت المديرية خدماتها لقطاع عريض من الثروة الحيوانية، حيث تم إجراء كشف ظاهري على 102 رأس من الأبقار و149 من الأغنام، بالإضافة إلى فحص 2 طن من المجمدات للتأكد من سلامتها، كما تم معالجة 107 حالة ماشية و200 طائر، وتنفيذ عمليات رش لـ 375 حيوان وتجريع 2800 آخرين للوقاية من الطفيليات. وفيما يخص الرعاية التناسلية، تم إجراء 27 عملية تلقيح اصطناعي، و21 مسحًا تناسليًا، والتعامل مع 11 حالة تناسلية، وإجراء فحص بالسونار لـ 9 حالات.

مكافحة الأمراض المشتركة والطب الوقائي

كما أولت المديرية اهتمامًا بالغًا بمكافحة الأمراض المشتركة لحماية الصحة العامة، حيث تم سحب عينات لاختبار السل من 87 رأس أبقار. وشهدت حملات مكافحة البروسيلا نشاطًا ملحوظًا باختبار 320 رأس أبقار، و310 رؤوس أغنام، و73 رأس ماعز، إلى جانب تحصين 500 رأس أبقار ضد المرض. كما تم إعطاء التحصين الوقائي ضد السعار لـ 3 رؤوس أبقار.

وفي قطاع الطب الوقائي للدواجن، قامت فرق العمل بسحب 100 عينة من 10 مزارع تحتوي على 99،000 طائر قبل عملية البيع للتأكد من خلوها من الأمراض. كما تم إصدار تصريحين لنقل 2720 طائرًا.

الرقابة على الأسواق والمجازر والتسجيل

تابعت المديرية أعمالها الرقابية على المجازر والأسواق للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث أشرفت على ذبح 51 عجلًا بقريًا، وعجلين جاموسي، و4 أبقار مسنة، ورأس ضأن واحد. وفي مجال التسجيل والترقيم، تم ترقيم 225 رأسًا من الأبقار و193 من الأغنام والماعز.

الإرشاد البيطري ومراقبة الجودة

كما عقدت المديرية 5 ندوات إرشادية. وضمن خطتها لمتابعة الأداء والتأكد من جودة الخدمات، تم التفتيش على 6 عيادات بيطرية، وإجراء تقييم أداء لـ 15 منشأة بيطرية مختلفة على مستوى المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد طب بيطري

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