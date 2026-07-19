سماع دوي انفجارات في إيلات الإسرائيلية وتأجيل رحلات جوية من مطار "رامون"

سمع دوي انفجارات في مدينة إيلات الإسرائيلية اليوم/الأحد/ فيما دعت السلطات الإسرائيلية السكان إلى الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حال تلقي أي إنذار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم تأجيل رحلات جوية من مطار "رامون" في إيلات ، مشيرة إلى أنه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه بالقرب من الأراضي الإسرائيلية قبل قليل.

وأضاف: أن "الصواريخ قد تخترق الأراضي الإسرائيلية نتيجةً لهذا الإطلاق، وعليه فقد يتم تفعيل حالة التأهب جنوبي إسرائيل،

وأضافت: أنه بعد إطلاق صافرات الإنذار في الأردن، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه حطام صاروخ الذى تم اعترَاضه وليس باتجاه الصواريخ نفسها.