سمع دوي انفجارات في مدينة إيلات الإسرائيلية اليوم/الأحد/ فيما دعت السلطات الإسرائيلية السكان إلى الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حال تلقي أي إنذار.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم تأجيل رحلات جوية من مطار "رامون" في إيلات ، مشيرة إلى أنه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه بالقرب من الأراضي الإسرائيلية قبل قليل.
وأضاف: أن "الصواريخ قد تخترق الأراضي الإسرائيلية نتيجةً لهذا الإطلاق، وعليه فقد يتم تفعيل حالة التأهب جنوبي إسرائيل،
وأضافت: أنه بعد إطلاق صافرات الإنذار في الأردن، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه حطام صاروخ الذى تم اعترَاضه وليس باتجاه الصواريخ نفسها.
سماع دوي انفجارات في إيلات الإسرائيلية وتأجيل رحلات جوية من مطار "رامون"
سمع دوي انفجارات في مدينة إيلات الإسرائيلية اليوم/الأحد/ فيما دعت السلطات الإسرائيلية السكان إلى الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حال تلقي أي إنذار.