قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضمن قافلة «زاد العزة».. شاحنات إغاثية مصرية جديدة تتحرك صوب قطاع غزة
فابريزيو رومانو: من صبي كرات إلى كتابة التاريخ.. قصة حمزة عبد الكريم
مضيق هرمز يضيق على العالم.. انفجارات السفن تعيد شبح أزمة الطاقة
البابا لاون يصلي من أجل السلام خلال زيارة خاصة إلى دير مونتي كاسينو
هل صفر شهر الموت؟.. الإفتاء توضح حقيقة رفرفة روح المتوفي حول أهله
رئيس وزراء لبنان: استمرار مسار استرداد الأراضي المحتلة
الكاف يحسم اليوم زيادة عدد الأندية في دوري أبطال أفريقيا
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ إسكندرية» اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
ماذا تغير في موازنة 2026/2027؟.. زيادة الدعم والأجور وخفض العجز دون ضرائب جديدة
الجيش الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية بالأردن والكويت
شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران
وزير الري: متمسكون بحقوقنا المائية وفقا لقواعد القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجلس الاقتصادي: الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة تعزز مكانة الساحل الشمالي على خريطة الاستثمار الإقليمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد السفير ياسر البخشوان، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تشهد طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة، بفضل الرؤية الاستراتيجية للدولة التي نجحت في تحويلها من مقصد سياحي موسمي إلى وجهة استثمارية وسياحية متكاملة تعمل على مدار العام، لتصبح إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وثمّن البخشوان توقيع اتفاقية استثمارية كبرى مؤخرًا للاستثمار في الساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس جاذبية المنطقة وما توفره من فرص استثمارية واعدة، وتمثل دليلًا واضحًا على تزايد اهتمام المستثمرين العرب والأجانب بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
 

وأوضح أن التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي شهدتها المنطقة، خاصة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة، إلى جانب الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة، تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية محفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة يتجاوز إقامة المشروعات السياحية ليؤسس لواقع اقتصادي جديد يعزز ارتباط مصر بمحيطها العربي والإفريقي والمتوسطي.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة مؤخرًا تؤكد نجاح الساحل الشمالي في ترسيخ مكانته كنموذج رائد لجذب الاستثمارات العربية والخليجية، لافتًا إلى أن المشروعات التنموية الكبرى أسهمت في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات المقاولات والسياحة والخدمات، كما دعمت شبكة البنية التحتية الحديثة، التي تضم الطرق والمحاور ومرافق المياه ومطار العلمين الدولي، مناخ الاستثمار وسهّلت توسع الشركات في تنفيذ مشروعات جديدة.
وأضاف البخشوان أن النهضة التي يشهدها الساحل الشمالي تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي والإفريقي، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال من الدول العربية والقارة الإفريقية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التطوير العقاري، والضيافة، والخدمات اللوجستية، في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمشروعات الكبرى.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الساحل الشمالي أصبح واجهة مصر الحديثة نحو المستقبل، ومحورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيدًا بجهود مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية بالمنطقة، والتي تسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني وقوة العملة المحلية.

المجلس الاقتصادى العربى آلافريقى الساحل الشمالى الاستثمارات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

جنيه ذهب

طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

نسبة الدمار في زوطر الغربية تجاوزت 90% بسبب الغارات الإسرائيلية

صورة ارشيفية

موجة الحر ترفع خطر الإجهاد الحراري.. تحذير طبي من ضربة شمس تهدد الحياة

نواف سلام

نواف سلام يغرس العلم اللبناني في ساحة بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب إسرائيل

بالصور

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الري: متمسكون بحقوقنا المائية وفقا لقواعد القانون الدولي

وزير الري
وزير الري
وزير الري

طريقة عمل التلبينة النبوية .. المقادير والخطوات وأبرز الفوائد

طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد