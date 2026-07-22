المجلس الاقتصادي: الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة تعزز مكانة الساحل الشمالي على خريطة الاستثمار الإقليمي

أكد السفير ياسر البخشوان، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تشهد طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة، بفضل الرؤية الاستراتيجية للدولة التي نجحت في تحويلها من مقصد سياحي موسمي إلى وجهة استثمارية وسياحية متكاملة تعمل على مدار العام، لتصبح إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وثمّن البخشوان توقيع اتفاقية استثمارية كبرى مؤخرًا للاستثمار في الساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس جاذبية المنطقة وما توفره من فرص استثمارية واعدة، وتمثل دليلًا واضحًا على تزايد اهتمام المستثمرين العرب والأجانب بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.



وأوضح أن التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي شهدتها المنطقة، خاصة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة، إلى جانب الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة، تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية محفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة يتجاوز إقامة المشروعات السياحية ليؤسس لواقع اقتصادي جديد يعزز ارتباط مصر بمحيطها العربي والإفريقي والمتوسطي.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة مؤخرًا تؤكد نجاح الساحل الشمالي في ترسيخ مكانته كنموذج رائد لجذب الاستثمارات العربية والخليجية، لافتًا إلى أن المشروعات التنموية الكبرى أسهمت في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات المقاولات والسياحة والخدمات، كما دعمت شبكة البنية التحتية الحديثة، التي تضم الطرق والمحاور ومرافق المياه ومطار العلمين الدولي، مناخ الاستثمار وسهّلت توسع الشركات في تنفيذ مشروعات جديدة.

وأضاف البخشوان أن النهضة التي يشهدها الساحل الشمالي تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي والإفريقي، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال من الدول العربية والقارة الإفريقية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التطوير العقاري، والضيافة، والخدمات اللوجستية، في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمشروعات الكبرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الساحل الشمالي أصبح واجهة مصر الحديثة نحو المستقبل، ومحورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيدًا بجهود مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية بالمنطقة، والتي تسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني وقوة العملة المحلية.