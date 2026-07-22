بعد ظهوره في الفيوم.. هل يهاجم النمس الإنسان حال رؤيته؟ فيديو

أكد الدكتور شريف عبد الله، أستاذ الحيوان والسموم، أن النمس المصري ليس حيوانًا دخيلًا على البيئة، بل يعد من الكائنات المتوطنة في مصر منذ آلاف السنين، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال تغذيه على القوارض والثعابين وبعض الزواحف.

وقال عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ظهور النمس بالقرب من المناطق السكنية والقرى خلال الفترة الحالية يعد أمرًا طبيعيًا، خاصة في المناطق الريفية القريبة من الأراضي الزراعية والترع، نتيجة التداخل بين موائل الحيوانات والكتل السكنية.

وأشار إلى أن زيادة ظهور النمس خلال فصل الصيف ترتبط بارتفاع نشاط القوارض والثعابين، وهي تمثل مصدره الأساسي للغذاء، مؤكدًا أن ذلك لا يعني وجود ظاهرة غير طبيعية أو تغيرًا استثنائيًا في سلوكه.

وشدد على أن النمس من أكثر الحيوانات خجلًا، ولا يميل إلى مهاجمة الإنسان، بل يغير مساره فور رؤيته للبشر، لافتًا إلى أن رصده في الطبيعة ليس بالأمر السهل، إذ يحتاج الباحثون إلى ساعات طويلة لتوثيق وجوده.

وأضاف أن أي اعتقاد بأن النمس يهاجم المواطنين غير صحيح، موضحًا أنه لا يلجأ إلى الدفاع عن نفسه إلا إذا تعرض لمحاولة الإمساك به.



