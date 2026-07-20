الحرارة والتوسع العمراني.. أسباب انتشار الزواحف في المناطق السكنية| فيديو

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، أن تزايد ظهور الثعابين والزواحف في بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة يعد "حدثًا" مرتبطًا بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، وليس ظاهرة دائمة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التهويل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التغيرات المناخية وامتداد فصل الصيف لفترات أطول دفعت العديد من الزواحف إلى مغادرة جحورها بحثًا عن أماكن أكثر برودة ورطوبة، ما أدى إلى ظهورها في بعض المناطق الزراعية والصحراوية والقريبة من التجمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن التوسع العمراني في المناطق الصحراوية يتسبب أحيانًا في إزعاج البيئات الطبيعية للزواحف، ما يدفعها للخروج من أماكنها الأصلية، مؤكدًا أن ذلك لا يعني انتشارها بشكل واسع أو تحول الأمر إلى ظاهرة تستدعي الذعر.

وشد على أهمية الحفاظ على التوازن البيئي، موضحًا أن القضاء العشوائي على الثعابين والزواحف قد يؤدي إلى خلل في سلاسل الغذاء، نظرًا للدور الذي تؤديه هذه الكائنات في السيطرة على أعداد الفئران والحشرات وغيرها من الكائنات. وأضاف أن التعامل مع الثعابين يجب أن يقتصر على الحالات التي تشكل خطرًا مباشرًا على الإنسان، مع إبلاغ الجهات المختصة للتعامل معها.

وأضاف أن معظم الثعابين التي تظهر في المناطق السكنية ليست سامة، موضحًا أن الثعبان لا يهاجم الإنسان إلا إذا شعر بالخطر، داعيًا إلى تأمين المنازل بإغلاق الشقوق والفتحات وعدم محاولة الإمساك بالثعابين عند ظهورها.