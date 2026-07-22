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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 13 فلسطينيا من الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 13 فلسطينيا من الضفة الغربية
أ ش أ

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 13 فلسطينيا ، من مدن الضفة الغربية.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين من مدينة طولكرم، بينهم سيدة، بعد مداهمة منازلهم في الحي الجنوبي للمدينة، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضافت "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا اليوم، أربعة فلسطينيين من مدينة طوباس، وبلدة طمون جنوب طوباس، بينهم سيدتان.

وكان الاحتلال قد اقتحم، الليلة الماضية، مدينة طوباس، وبلدة طمون جنوب المدينة، بعدد من الدوريات، كما داهم عددا من منازل الفلسطينيين، وعاث فيها خرابا.

وفي سياق متصل.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وتركز الاقتحام على منطقة "واد عبوين" جنوب شرق القرية، بالتزامن مع اقتحام آخر لعدد من آليات الاحتلال من جهة بلدة عبوين لذات المنطقة، وأغلق الطريق بين اللبن الشرقية وعمورية، غربا، كما تواجد بكثافة على المدخل الرئيسي للقرية، شرقا، وعلى طريق خلة زينة شمالا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بلدة طمون جنوب طوباس

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