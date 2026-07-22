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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالتهم مستقرة.. نقل مصابي حادث أتوبيس رأس سدر إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي

الحادث برأس سدر
الحادث برأس سدر
ايمن محمد

أكد مصدر طبي بمحافظة جنوب سيناء، نقل عدد من المصابين في حادث تصادم الأتوبيس السياحي مع سيارة نقل على طريق رأس سدر – عيون موسى إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية بمستشفى رأس سدر العام، وذلك بسيارات إسعاف مجهزة، لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح المصدر ، أن الحالة الصحية لغالبية المصابين، من السائحين والمصريين، مستقرة، ويخضعون للملاحظة الطبية الدقيقة تمهيدًا لخروجهم من المستشفى، وفقًا لتقييم الفرق الطبية. 

كما أشار إلى وجود ممثلين عن سفارات جنسيات السائحين لمتابعة أوضاع المصابين والتنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بالحالات التي لا تزال تتلقى العلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل على طريق رأس سدر – عيون موسى، بعد كارتة أبو صويرة بالطريق الجديد، ما أسفر عن إصابة 32 شخصًا.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية، فيما باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية، وحررت محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لإخطار جهات التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

وأكدت محافظة جنوب سيناء، في بيان رسمي، أن اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى، وسرعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والدفع بالإمكانات اللازمة، مع توفير الرعاية الكاملة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة.

وأوضح البيان، أن الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام تلقت بلاغًا من مجلس مدينة رأس سدر يفيد بوقوع الحادث بعد كارتة أبو صويرة في اتجاه عيون موسى، مشيرًا إلى أن الأتوبيس كان ضمن 22 أتوبيسًا ضمن فوج سياحي انطلق من مدينة شرم الشيخ متجهًا إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن إصابة 27 سائحًا يحملون الجنسية التركية، و4 مواطنين مصريين، ومواطن واحد من جمهورية أذربيجان، فيما تراوحت إصابات 4 حالات بين المتوسطة والخطيرة، بينما أكدت الفحوصات الطبية استقرار الحالة الصحية لباقي المصابين.

وشدد محافظ جنوب سيناء ، على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والصحية والأمنية، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمصابين، ومتابعة تطورات الموقف أولًا بأول حتى تماثل جميع الحالات للشفاء.

جنوب سيناء مصدر طبي حادث رأس سدر نقل شرم الشيخ

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