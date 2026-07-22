وزيرة الاقتصاد الألمانية: لا إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين

أعلنت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه اليوم الأربعاء إن الحكومة لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات إضافية في الوقت الحالي لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز .

وأضافت في تصريحات صحفية : " نفذنا من قبل إجراءً مكلفاً للغاية، وقد كلفنا مليارات عدة من اليورو، وهذه الأموال غير متوفرة حالياً في الموازنة الفيدرالية."

كما رفضت رايشه، فكرة فرض سقف سعري على الغاز، وهي مقترح طرحه بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

وأكدت الوزيرة: "لا توجد حالياً أي إجراءات إضافية مخطط لها، كما لا يجري العمل على أي إجراءات جديدة في هذا الصدد."

وكانت الحكومة الفيدرالية قد خفّضت في مايو الماضي الضريبة المفروضة على البنزين والديزل بمقدار 17 سنتاً، بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود في محطات التعبئة نتيجة تداعيات الحرب مع إيران، إلا أن هذا التخفيض الضريبي انتهى بنهاية يونيو.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بوتيرة سريعة، مدفوعة أيضاً باستئناف الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. ووفقاً للإعلام الألماني، يبلغ متوسط سعر لتر البنزين حالياً نحو 2.20 يورو (2.50 دولار)، مقارنة بـ1.83 يورو (2.10 دولار) قبل اندلاع الحرب.