تضامن الغربية يعلن تدشين قافلة طبية للكشف المجاني للأولى بالرعاية من أهالى قريتي كفر عصام وخرسيت.. صور

نظمت مديرية التضامن الإجتماعى فى محافظة الغربية وبالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية للكشف المجاني للأولى بالرعاية من أهالى قريتى كفرعصام وخرسيت بمركز طنطا، ومناطق الشعبية والجمهورية بمدينة المحلة.

تحرك تضامن الغربية

ووقعت القافلة الكشف الطبي المجاني على 160 مواطنًا فى مستشفى طنطا الجامعى بتخصصات متنوعة منها “صدر وعيون وأعصاب وعظام و مخ وأعصاب و سمعيات وجراحة عامة وأطفال و باطنة و مسالك”، وصرف العلاج اللازم لهم، وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًة على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية.