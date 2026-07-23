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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاب يتعدي بالضرب على كلب حتى الموت لعقره أطفال بشوارع المحلة والأمن الغربية يفحص..صور

نفوق كلب عقب الاعتداء عليه بالضرب بالمحلة
نفوق كلب عقب الاعتداء عليه بالضرب بالمحلة
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة سكة طنطا بمدينةالمحلة الكبري بمحافظة الغربية خلال الساعات الأخيرة حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تعدي شاب علي كلب بالضرب بواسطة أداة حادة حتي الموت عقب عقره أطفال صغار بسبب سعاره وإصابتهم بكدمات وسحجات بالغة استوجبت علاجهم وأخذ أمصال بمستشفي المحلة العام.

تفاصيل الواقعة 

من جهه أخري تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية الشخص مرتكب الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها لتأمين ارواح وحياة المواطنين.

دعوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداول فيديو يحوي شروع الشاب في استخدام أداة حادة "عصا" والتعدي علي أحد الكلاب الضالة مرددا عبارات من بينها "ده كلب ضال ..عقر اطفال صغار ..عنده حالة سعار..ولازم نخلص منه " .

حملات بيطرية مكبرة 

الجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بالغربية تحت إشراف الدكتور نعمه عارف وبناءا علي توجيهات اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بشن حملات بيطرية مكبرة لتقويم سلوك الكلاب الضالة واعطاءها تحصينات لعلاجها ضد وباء السعار .

اخبار محافظة الغربية كلب ضال تعدي بالضرب حتي الموت عقر صغار شوارع المحلة أمن الغربية يفحص

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