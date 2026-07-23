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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداء

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة رقابية مكثفة بنطاق مركز كوم حمادة، بتكليفات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك مدير الرقابة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملة التي نفذها مأمورو الضبط القضائي رضا النوام، وسوزان فليفل، وعبد المقصود سرحان، بالاشتراك مع مصلحة الدمغة والموازين، عن ضبط محطتي وقود لتصرفهما في إجمالي 29،320 لتر مواد بترولية وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تبين تصرف المحطة الأولى في 19،550 لتر سولار، بينما تصرفت المحطة الثانية في 9،770 لتر بنزين 92 بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على 125 شيكارة نخالة بإجمالي 5 أطنان مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على حيازتها، بالإضافة إلى ضبط أحد مستودعات البوتاجاز لقيامه ببيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي المقررة، حيث جرى التحفظ على 12 أسطوانة غاز تجارية كانت معدة للبيع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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