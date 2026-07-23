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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية كلمة الرئيس أكدت أن الجمهورية الجديدة تستلهم أمجاد الماضي وتواصل بناء المستقبل

داليا الأتربي
داليا الأتربي
عبد الرحمن سرحان

تقدمت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدة أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل رمزًا لاستقلال الإرادة الوطنية، ونقطة انطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة، بما رسخته من قيم الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

ذكرى ثورة يوليو 

وقالت الاتربي - في تصريح اليوم - إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه المناسبة، حملت رسائل وطنية مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بثبات في استكمال مسيرة البناء والتنمية، مستلهمة المبادئ الوطنية التي أرستها ثورة يوليو، ومواصلة العمل من أجل ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، التي تقوم على التنمية الشاملة، وحماية الأمن القومي، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأضافت أن استعراض الرئيس لما تحقق من إنجازات منذ عام 2014 يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة في مختلف القطاعات، بدءًا من مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار، مرورًا بتطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات، والتوسع في مشروعات الطاقة، وصولًا إلى تطوير منظومتي التعليم والصحة، ودعم الصناعة والسياحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

مواصلة مسيرة التنمية 

وثمنت عضو مجلس الشيوخ تأكيد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية استطاعت مواصلة مسيرة التنمية رغم ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات وتحديات غير مسبوقة، مؤكدة أن هذا النهج يعكس قوة مؤسسات الدولة، ووعي الشعب المصري، وقدرتهما على تجاوز مختلف التحديات.

كما أشادت بالرسائل التي وجهها الرئيس إلى المجتمع الدولي، والداعية إلى وقف الحروب والصراعات، وترسيخ السلام، ورفض أي اعتداء على الدول العربية، مؤكدة أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تنطلق من ثوابت راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وتغليب الحلول السياسية، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، وأن المصريين يواصلون اليوم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسيرة بناء دولة قوية وعصرية، قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق تطلعات شعبها نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا

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