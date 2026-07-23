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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين سفوح الجبال.. الليمون يزهر أملاً في طور سيناء.. وموسم الحصاد يبشر بطفرة زراعية واعدة

موسم جني الليمون بمزارع طور سيناء
موسم جني الليمون بمزارع طور سيناء

في مشهد تتعانق فيه خضرة البساتين مع جبال سيناء الشامخة، انطلقت بشائر موسم جني الليمون بمزارع مدينة طور سيناء، وسط أجواء من الفرحة رسمها المزارعون بعد سنوات من الانتظار والعمل الدؤوب. 

وجاءت باكورة الإنتاج لتؤكد نجاح تجربة زراعة الليمون في جنوب سيناء، وتفتح آفاقًا جديدة أمام التوسع في الزراعات البستانية بالمحافظة.

ويؤكد عبد المنعم جودة، أحد مزارعي الليمون بطور سيناء، أن الموسم الحالي يحمل بشائر خير للمزارعين، مشيرًا إلى أن الأشجار، التي زُرعت قبل نحو أربع سنوات، أثبتت قدرتها على التأقلم مع طبيعة المنطقة، وأنتجت ثمارًا كبيرة الحجم، غزيرة العصارة، تتمتع بجودة عالية، وهو ما انعكس في زيادة إقبال التجار على شرائها منذ بداية موسم الحصاد.

ويضيف أن نجاح التجربة يؤكد أن طور سيناء تمتلك مقومات واعدة للتوسع في زراعة الليمون، لما تحققه الأشجار من إنتاجية مرتفعة وجودة تنافسية، الأمر الذي يشجع المزيد من المزارعين على التوسع في هذا المحصول.

ومن داخل إحدى المزارع، أوضح محمود جمال، مسؤول مزرعة لليمون، أن التربة والمناخ ونسبة ملوحة المياه الجوفية في جنوب سيناء أثبتت، عامًا بعد آخر، ملاءمتها لزراعة العديد من المحاصيل، وفي مقدمتها الليمون، مؤكدًا أن الإنتاج الأول للأشجار جاء غزيرًا ومبشرًا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى نحو ثلاثة أضعاف خلال الموسم المقبل، بعد اكتمال نمو الأشجار ودخولها مرحلة الإنتاج الكامل.

وأشار إلى أن الوصول إلى محصول جيد لا يتحقق إلا بالمتابعة الدقيقة والعناية المستمرة، موضحًا أن الأشجار تحتاج إلى برنامج منتظم من التسميد والري والرعاية، خاصة خلال مرحلة التزهير التي تبدأ في شهر ديسمبر، باعتبارها من أهم المراحل المؤثرة في حجم الإنتاج وجودة الثمار.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء يمنح المزارعين ميزة نسبية، إذ يسهم في التبكير بنضج الثمار مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى، لافتًا إلى أنه يتم جمع محصول كل شجرة على حدة لقياس متوسط إنتاجها، قبل تسويق المحصول للتجار ونقله إلى الأسواق، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 20 و40 جنيهًا، وفقًا لحجم الثمار وجودتها.

وعن موعد الحصاد، أشار إلى أن الثمار تصبح جاهزة للجني عندما يكتمل نموها، وتتحول قشرتها تدريجيًا من اللون الأخضر إلى الأصفر اللامع أو البرتقالي الفاتح، مع اكتسابها ملمسًا ناعمًا. ويفضل أن تتم عملية القطاف في الصباح الباكر بعد جفاف الندى، باستخدام مقص تقليم نظيف مع ترك جزء صغير من عنق الثمرة، للحفاظ على سلامتها وجودتها خلال عمليات النقل والتسويق.

ويعكس نجاح موسم جني الليمون في طور سيناء الإمكانات الزراعية الكبيرة التي تمتلكها المحافظة، ويؤكد أن الاستثمار في الزراعات غير التقليدية أصبح خيارًا واعدًا لتحقيق التنمية الزراعية، وزيادة دخل المزارعين، وتعزيز المعروض من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية في الأسواق المصرية.


 

جنوب سيناء حصاد الليمون

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