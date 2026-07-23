مقتل 5 جنود تايلانديين في هجوم مسلح جنوبي البلاد

أعلن الجيش التايلاندي مقتل خمسة من جنوده إثر قيام مجموعة من المسلحين بإطلاق النار وإلقاء قنابل على نقطة تفتيش في إقليم "ناراثيوات" الواقع جنوبي البلاد.

وأفاد الجيش - في بيان أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - بأن ستة مدنيين أُصيبوا أيضا جراء هذا الهجوم بينهم طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام، مشيرا إلى أنه تم نقلهم بعد ذلك إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأشارت الشبكة إلى أن منفذي الهجوم فروا إلى إحدى المناطق المجاورة.. ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم، كما لم تتم أي عمليات اعتقال.