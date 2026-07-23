برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو رسالة وطنية تجسد رؤية مصر للتنمية والاستقرار

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدة أن هذه الذكرى الوطنية ستظل شاهدة على عظمة الإرادة المصرية وقدرة الدولة على تجاوز التحديات، مشيرة إلى أن ثورة يوليو شكلت محطة فارقة في تاريخ الوطن، أرست خلالها مبادئ الاستقلال والكرامة الوطنية وبناء الدولة القادرة على حماية مصالحها.

ثورة يوليو

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تلك الذكرى حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية، وتربط بين ما قدمه أبناء الوطن من تضحيات عبر التاريخ، وما تشهده مصر حاليًا من جهود متواصلة لتحقيق التنمية الشاملة، موضحة أن حديث الرئيس جسد حالة من الثقة في قدرة المصريين على مواصلة مسيرة البناء وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن استدعاء الرئيس لمحطات النضال الوطني التي مرت بها مصر يؤكد أن الدولة تسير وفق نهج ثابت قوامة الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز استقلال القرار المصري، وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة مختلف الأزمات، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية جاءت نتيجة تخطيط دقيق ورؤية استراتيجية وضعت مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.

ذكرى ثورة يوليو

وأضافت أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة تمثل ترجمة عملية لفلسفة البناء والتنمية التي تتبناها القيادة السياسية، بداية من تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وتحديث منظومة النقل، مرورًا بمبادرة "حياة كريمة" التي أحدثت تحولًا كبيرًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

وأشادت الهريدي بتأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ودور الشعب المصري ومؤسسات الدولة الوطنية في حماية مقدرات البلاد، مؤكدة أن الوعي الشعبي والتماسك الوطني يمثلان خط الدفاع الأول أمام أي محاولات للنيل من الدولة أو عرقلة مسيرة التنمية، وأن المصريين أثبتوا على مدار السنوات الماضية قدرتهم على الوقوف صفًا واحدًا خلف وطنهم.