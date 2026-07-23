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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 14470 سيارة لاند روفر لهذا السبب؟

استدعاء 14470 سيارة لاند روفر لهذا السبب
استدعاء 14470 سيارة لاند روفر لهذا السبب
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لاند روفر عن أطلاق مجموعة من الاستدعاءات لعدد من طرازاتها وصل عددها إلي 14470 سيارة من إصدار لاند روفر ورينج روفر وديفندر وديسكفري من موديل 2020 حتي موديل 2026، وجاء ذلك الاستدعاء من قبل وزارة التجارة السعودية .

 استدعاء 14470 سيارة لاند روفر لهذا السبب

- أهمية استدعاء سيارات لاند روفر :

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

- استدعاء 14470 سيارة لاند روفر :

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 14470 سيارة لاند روفر ورينج روفر وديفندر وديسكفري من موديلات 2020 حتي عام 2026، لخلل في موصل الوسادة الهوائية للسائق, وقد يؤدي إلى عدم انتفاخها في حال وقوع حادث, مما يزيد من خطر الإصابة.

 استدعاء 14470 سيارة لاند روفر لهذا السبب

ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

- تاريخ شركة لاند روفر في صناعة السيارات :

عام 1948 أزيح الستار رسمياً عن أول سيارة لاند روفر في معرض أمستردام للسيارات، وكانت تعتمد في شاسيهما على سيارات "الجيب".

 استدعاء 14470 سيارة لاند روفر لهذا السبب

عام 1970 أطلقت الشركة طراز "رينج روفر" الذي يمثل نقطة التحول للجمع بين القدرات الفائقة على الطرق الوعرة والفخامة، مما أرسى معايير جديدة لسيارات الدفع الرباعي، وفي عام 1989 طرحت الشركة طراز "ديسكفري" لتقديم خيار عائلي عملي وواسع، واستمرت بتوسيع أسطولها عبر إطلاق طرازات مميزة مثل "فريلاندر" لاحقاً.

 استدعاء 14470 سيارة لاند روفر لهذا السبب

وفي القرن الحادي والعشرين انتقلت ملكية الشركة إلى "فورد" ثم بيعت في عام 2008 إلى مجموعة "تاتا موتورز" الهندية، التي استثمرت بقوة لتطوير الجيل الجديد والفاخر من سيارات الشركة.

وزارة التجارة السعودية ديسكفري إصدار لاند روفر ورينج ديفندر سلامة المستهلكين فريلاندر فورد الاستدعاءات

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