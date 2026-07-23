راكب توك توك.. القبض على المتهم بسرقة حقيبة سيدة بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل مركبة "التوك توك" بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بأسوان .
بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) ومستقلها (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بتاريخ21/ الجارى ، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة المستولى عليها .
تم التحفظ على مركبة الـ"توك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية.