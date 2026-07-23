ضبط مالك عقار ومقاول تسببا في انهيار جزئي لمبنى بطلخا

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تمكنت من ضبط المتسببين في انهيار جزء من عقار بمنطقة "الكاكولا" بمدينة طلخا، والذي وقع صباح اليوم الخميس.

وأكد المحافظ أنه لن يفلت أي فاسد أو متواطئ أو مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها، سواء في ملف البناء أو غيره، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية التي تحركت فور وقوع الحادث، وأوضح أن المتهمين المضبوطين هما، صاحب العقار، والمقاول، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لعرضهما على النيابة العامة لإعمال شئونها القانونية تجاه الواقعة.

يذكر أن محافظ الدقهلية كان قد تابع، منذ صباح اليوم، تداعيات الحادث الذي أسفر عن سقوط أجزاء من الدورين الثامن والتاسع بالمبنى، نتيجة مخالفة الشروط البنائية والإنشائية، مما تسبب في انهيار تلك الأجزاء.