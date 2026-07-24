كاس تكشف موعد الاستماع حول قضية نهائي أمم إفريقيا

أصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، اليوم الجمعة، بيانا رسميا حول قضية السنغال والمغرب؛ بشأن تحديد اسم بطل أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب السنغال فاز بهدف للا شيء على المغرب، قبل أن تتدخل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي وتحول الأمر للمغرب باعتبار السنغال خاسرة بنتيجة 3-0، وتدخل مسئولو أسود التيرانجا وقدموا استئنافا حول هذه القضية للمحكمة الرياضية.

وجاء نص بيان المحكمة الرياضية كالتالي:

أكدت محكمة التحكيم الرياضي تحديد موعد لجلسة استماع في أعقاب الاستئناف الذي قدمه الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم ("الطرفان") بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

وستُعقد الجلسة في 8 أكتوبر الأول 2026، في مقر محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان، سويسرا.

وقدّم الاتحاد السنغالي لكرة القدم استئنافاً مسجلاً لدى محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 25 مارس 2026، يسعى فيه إلى نقض قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي أعلن خسارة المنتخب السنغالي نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.

ويطالب الاستئناف محكمة التحكيم الرياضي بإعلان الاتحاد السنغالي لكرة القدم فائزاً بكأس الأمم الأفريقية 2025.

ولم يتفق الطرفان على تطبيق إجراءات معجلة؛ لذا، تُجرى الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المعتاد المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الرياضي. وقد حُدد موعد الجلسة بعد التشاور مع الطرفين، اللذين لم يطلبا أن تكون الجلسة علنية. وهذا يعني أنها ستُعقد سرًا.

بعد جلسة الاستماع، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، في هذه المرحلة، لا تستطيع محكمة التحكيم الرياضي تحديد موعد إصدار القرار، لكنه لن يصدر في نفس يوم جلسة الاستماع.

معلومات مغلوطة

وعلمت محكمة التحكيم الرياضي بوجود معلومات مغلوطة متداولة حول هذه القضية، والتي نقلتها وسائل الإعلام لاحقًا، وتُعتبر المعلومات المنشورة عبر قنوات محكمة التحكيم الرياضي الرسمية فقط هي المعتمدة، وسيتم نشر أي بيانات تتعلق بهذه القضية على موقع المحكمة الإلكتروني، ويمكن للصحفيين المعتمدين توجيه استفساراتهم إلى المكتب الإعلامي لمحكمة التحكيم الرياضي.