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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

23 يوليو معرض مؤقت بـ متحف الشرطة القومي.. تفاصيل

متحف الشرطة القومي
متحف الشرطة القومي
محمد الاسكندرانى

نظم متحف الشرطة القومي معرضًا مؤقتًا بعنوان "23 يوليو.. صفحات من تاريخ الوطن"، احتفاءً بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو 195، وذلك في إطار رسالته الهادفة إلى الحفاظ على التراث التاريخي والوثائقي، وتعريف الزائرين بالمحطات الفارقة التي أسهمت في تشكيل تاريخ مصر الحديث.

متحف الشرطة القومي


أوضحت إدارة متحف الشرطة القومي، أن المعرض يضم مجموعة من الصور التاريخية النادرة التي توثق، في تسلسل زمني متكامل، الأسباب التي مهدت لقيام الثورة، وأبرز أحداثها، والنتائج التي ترتبت عليها، ليأخذ الزائر في رحلة بصرية عبر صفحات من تاريخ الوطن، ويجسد جانبًا مهمًا من الذاكرة المصرية الحديثة.
 


يذكر أن متحف الشرطة القومي الموجود  هو أحد متاحف قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ويقع بالجزء الشمالي من القلعة  وهو يستعرض  جهود الشرطة المصرية ونضالها المتواصل على مر التاريخ. يضم المتحف مجموعة من القاعات خُصص كل منها لعرض تاريخ حقبة معينة من تاريخ الشرطة المصرية، حيث تم تخصيص قاعة تعرض تاريخ الشرطة في مصر القديمة، وقاعة أخرى تعرض تاريخ الشرطة المصرية في العصر الإسلامي، وقاعة تعرض أدوات رجال الإطفاء.

متحف الشرطة القومي متحف الشرطة التراث تاريخ مصر تاريخ مصر الحديث

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