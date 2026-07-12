متحف الشرطة القومي يحتفل باليوم العالمي للسكان

احتفل متحف الشرطة القومي،باليوم العالمي للسكان،مؤكداً أن رسالة المتحف لا تقتصر على حفظ وعرض المقتنيات الأثرية فحسب، بل تمتد لتشمل دوره كمؤسسة ثقافية وتوعوية تسهم في نشر المعرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

متحف الشرطة القومي

أوضحت إدارة متحف الشرطة القومي، أن في إطار الاحتفال نظمنا مجموعة من الجولات الإرشادية داخل قاعات العرض، تضمنت التعريف باليوم العالمي للسكان وأهدافه، وأهمية التوعية بالقضايا السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مع التأكيد على أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للمجتمعات، وأن الاستثمار في وعيهم وثقافتهم هو الأساس لبناء مستقبل أكثر ازدهارا.



أشارت إدارة المتحف، إلى أن الاحتفال تناول دور الأمن والاستقرار في تحقيق التنمية، باعتبارهما الركيزة الأساسية التي تمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم، وتوفر للأسر بيئة آمنة وحياة كريمة، إلى جانب إبراز أهمية الحفاظ على التراث الثقافي بوصفه مسؤولية مجتمعية تبدأ بالوعي والمعرفة، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء.



وفي ختام الزيارة، أعرب الزائرون عن إعجابهم بما يضمه المتحف من مقتنيات تاريخية نادرة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، مشيدين بالدور الذي يؤديه المتحف في الجمع بين الحفاظ على التراث ونشر الوعي الثقافي لدى مختلف فئات المجتمع.

