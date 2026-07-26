قيادات منطقة الوادي الجديد الأزهرية تهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

يتقدم فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، والشيخ محمد مسلم مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم بالمنطقة، بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات إلى أبنائنا وبناتنا أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى منطقة الوادي الجديد الأزهرية، بمناسبة تفوقهم المشرف وحصولهم على المراكز الأولى، متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق، ومزيدًا من التميز في مسيرتهم العلمية.

أولًا: أوائل القسم العلمي:

• إيمان هاشم محمد محمد سيد - معهد فتيات موط بمجموع 617. (94.92%).

• محمد نبيل سعيد احمد -معهد بنين موط بمجموع 617. (94.92%).

• رؤى أحمد مصطفى اسماعيل -معهد فتيات موط بمجموع 615.. (94.62%).

• رحاب محمود يوسف حسن -معهد فتيات موط بمجموع 609.(93.69%).

• عبد الرحمن سعد محمد محمد -معهد بنين موط بمجموع 608.(93.54%).

ثانيًا: أوائل القسم الأدبي (مبصر):

• كريم محمد محمود حافظ -معهد عزب القصر بمجموع 551.(93.39%).

• أحمد حمدي محمد محمد -معهد عزب القصر بمجموع 550.(93.22%).

• شيماء محمد عبد العال أحمد -معهد الإيمان بمجموع 538.(91.19%)

• حسن سبع محمود احمد -معهد عزب القصر بمجموع 531.(90%)

• محمد ماهر سيد صالح -معهد عزب القصر بمجموع 514.(87.12%)

ثالثاً: القسم الأدبي (كفيف):

• ليلى رأفت محمد محمد -معهد فتيات الخارجة 368.(66.91%).

ويؤكد فضيلة رئيس المنطقة أن هذا التفوق هو ثمرة الجد والاجتهاد والإخلاص، كما تتوجه بخالص التهنئة إلى أولياء الأمور والمعلمين وإدارات المعاهد الأزهرية؛ تقديرًا لدورهم الكبير في صناعة هذا النجاح، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في أبنائنا وبناتنا، وأن يوفقهم إلى مزيد من التميز والتفوق، وأن يجعلهم خير سفراء للأزهر الشريف في ميادين العلم والعمل، وأن ينفع بهم.