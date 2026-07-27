قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن
الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية
وزير الاستثمار: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 15.5 مليار دولار
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب
مقترح برلماني عاجل لتقنين أوضاع معلمي الحصة وإنصاف أصحاب المؤهلات
تفاصيل تصدر مصر لمؤشرات الشفافية والإفصاح للموازنة.. إنفجراف
قبل غلق باب التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن سداد رسوم اختبارات القدرات 2026 وخطوات الحجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكثفة بسفاجا لمواجهة التوصيلات الكهربائية العشوائية وحماية المواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت هندسة كهرباء سفاجا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حملة موسعة لمواجهة التوالكهربائية العشوائية بعدد من التقسيمات السكنية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة رصد وإزالة التوصيلات الكهربائية المخالفة التي تمثل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات، حيث أسفرت عن ضبط عدد من التوصيلات والممارسات الكهربائية العشوائية غير المطابقة للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة.

وقامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع مصادرة المضبوطات، والتأكيد على عدم السماح بأي توصيلات كهربائية عشوائية أو مخالفة لما تمثله من مخاطر قد تؤدي إلى حالات صعق كهربائي أو اندلاع حرائق.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل استمرار التنسيق بين الوحدة المحلية والجهات المعنية لمواجهة جميع صور المخالفات التي تهدد السلامة العامة، مشيرًا إلى أن الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف المناطق والتقسيمات السكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مدينة سفاجا لرفع مستوى السلامة العامة، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والتعامل الحاسم مع المخالفات التي قد تشكل خطرًا على المجتمع.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

هاتف بوكو إم 8 باور

وحش البطارية القادم.. بوكو تكشف رسميا عن Poco M8 Power

موتورولا تفاجئ مستخدمي Moto Edge 60 Pro بأحدث أنظمة أندرويد

موتورولا تفاجئ مستخدمي Moto Edge 60 Pro بأحدث أنظمة أندرويد

سيارات جديدة 2026 في السوق الإماراتي

سيارات جديدة 2026 في الإمارات

بالصور

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد