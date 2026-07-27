حملة مكثفة بسفاجا لمواجهة التوصيلات الكهربائية العشوائية وحماية المواطنين

نفذت هندسة كهرباء سفاجا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حملة موسعة لمواجهة التوالكهربائية العشوائية بعدد من التقسيمات السكنية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة رصد وإزالة التوصيلات الكهربائية المخالفة التي تمثل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات، حيث أسفرت عن ضبط عدد من التوصيلات والممارسات الكهربائية العشوائية غير المطابقة للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة.

وقامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع مصادرة المضبوطات، والتأكيد على عدم السماح بأي توصيلات كهربائية عشوائية أو مخالفة لما تمثله من مخاطر قد تؤدي إلى حالات صعق كهربائي أو اندلاع حرائق.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل استمرار التنسيق بين الوحدة المحلية والجهات المعنية لمواجهة جميع صور المخالفات التي تهدد السلامة العامة، مشيرًا إلى أن الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف المناطق والتقسيمات السكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مدينة سفاجا لرفع مستوى السلامة العامة، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والتعامل الحاسم مع المخالفات التي قد تشكل خطرًا على المجتمع.