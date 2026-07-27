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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. إذاعة وسط الدلتا تحتفل بعيد ميلادها الرابع والأربعين

دكتور ياسر غياتي مدير عام إذاعة وسط الدلتا
دكتور ياسر غياتي مدير عام إذاعة وسط الدلتا
الغربية أحمد علي

تنظم إذاعة وسط الدلتا، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، بالتعاون مع فرع ثقافة الغربية، احتفالية كبرى بمناسبة عيد ميلادها الرابع والأربعين، في المركز الثقافي بطنطا بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامي مجدي لاشين، والإعلامي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة، ووائل شاهين مدير فرع ثقافة الغربية، إلى جانب نائب عن محافظة المنوفية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والإعلامية والشخصيات العامة.

احتفالات الإذاعة المصرية 


وقال الإذاعي دكتور ياسر غياتي رئيس إذاعة وسط الدلتا، إن الاحتفالية تتضمن عدة فقرات تشمل كلمات للضيوف  ، تستعرض مسيرة إذاعة وسط الدلتا ودورها الإعلامي والثقافي الممتد على مدار 44 عامًا، وما قدمته من رسائل إعلامية هادفة أسهمت في خدمة المجتمع وقضاياه.

تدشين حفل ثورة 23 يوليو 


كما يشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي يوثق تاريخ إذاعة وسط الدلتا منذ انطلاقها وحتى اليوم، من إعداد وتقديم الإعلامية نيفين نصار، ويشارك في تقديمه الإعلامي عمرو البرلسي، فيما تولى الإخراج محمد عوف ومحمد بخيت.


وتشهد الفعاليات أيضًا استعراض أبرز الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها الإذاعة خلال السنوات الأخيرة، تأكيدًا لما حققته من نجاحات وتميز في مختلف المجالات الإعلامية، من خلال فيلم وثائقي تقدمه الإعلامية عزة غنيم ويخرجه محمد عطية.

فقرات استعراضية

وتختتم الاحتفالية بفقرات غنائية وموسيقية واستعراضية تقدمها فرقة مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو، تحت إشراف المخرج عبد الرحمن سالم، في أجواء احتفالية تعكس المكانة التاريخية لإذاعة وسط الدلتا، ودورها الرائد في إثراء المشهد الإعلامي والثقافي بمنطقة الدلتا.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل احتفالات ثورة 23 يوليو الإذاعة المصرية وسط الدلتا

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