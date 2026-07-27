الصين.. إرسال فريق إغاثة عقب فيضان مفاجئ في مقاطعة قانسو

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أرسل المقر الوطني الصيني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف ووزارة إدارة الطوارئ الصينية، فريق عمل إلى مقاطعة قانسو في شمال غربي البلاد لتوجيه جهود الإغاثة المحلية بعد أن تسبب فيضان مفاجئ في وقوع ضحايا وإصابات.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الإثنين - إن المقر قد فعّل استجابة طارئة من المستوى الرابع للوقاية من الفيضانات في المقاطعة.

وضرب فيضان مفاجئ نجم عن هطول أمطار غزيرة مفاجئة، منطقة سياحية في محافظة وييوان بمدينة دينجشي بعد ظهر أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وقالت السلطات المحلية إن بعض السياح كانوا يخيمون في المنطقة السياحية وحوصروا بعد حدوث الفيضان.

وأضافت الوزارة أن إجمالي 305 من أفراد الإنقاذ يقومون بمساعدة 68 مركبة تابعة لفرق الإطفاء والإنقاذ الشاملة الوطنية بتنفيذ عمليات الإنقاذ في الموقع.

يشار إلى أنه لدى الصين نظام استجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الاستجابة الأكثر شدة.