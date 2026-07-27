قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن
الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية
وزير الاستثمار: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 15.5 مليار دولار
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب
مقترح برلماني عاجل لتقنين أوضاع معلمي الحصة وإنصاف أصحاب المؤهلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعايشت في المنزل مع جثة والدتها.. تفاصيل جديدة في قضية المحامية قاتـ.لة أمها بالإسكندرية

المحامية المتهمة
المحامية المتهمة
أحمد بسيوني

كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة في قضية المحامية التي قطعت والدتها وقطعتها الى اجزاء في محافظة الاسكندرية..

صدمة كبيرة

ما زالت الجريمة المروعة التي شهدتها منطقة سيدي بشر قبلي شرق الإسكندرية تثير صدمة واسعة بين المواطنين، بعدما أقدمت سيدة على قتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقتهما السكنية، في واقعة لا تزال تفاصيلها تتكشف تباعًا أمام جهات التحقيق.

تفاصيل المعاينة

ووفقًا للمعاينات والتحريات، وقعت الجريمة داخل الشقة رقم 43 بأحد العقارات بمنطقة سيدي بشر قبلي التابعة لحي المنتزه، حيث مكثت المتهمة داخل الشقة لمدة تقارب 48 ساعة عقب ارتكاب الواقعة، في الوقت الذي قامت فيه بإخفاء أجزاء من جثمان والدتها داخل أماكن متفرقة بالشقة.

قطعت جثة والدتها

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة قامت بتقطيع الجثمان إلى عدة أجزاء، ثم أخفت بعضها داخل ثلاجة المنزل، بينما وضعت أجزاء أخرى في أكياس وحقيبة داخل إحدى الغرف، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

المتهمة ظلت داخل الشقة طوال تلك الفترة

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ظلت داخل الشقة طوال تلك الفترة، تتعامل بصورة اعتيادية رغم وجود بقايا الجثمان، إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبطها.

وعقب معاينة مسرح الجريمة واستجواب المتهمة، قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات، مع إحالتها إلى الطب النفسي المختص لإجراء الفحوص اللازمة وبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

قطعت قطعت جثة والدتها تفاصيل جديدة قضية المحامية الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

المحامية المتهمة

تعايشت في المنزل مع جثة والدتها.. تفاصيل جديدة في قضية المحامية قاتـ.لة أمها بالإسكندرية

حادث طريق

إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق بمدينة جمصة.. أسماء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

نقلة نوعية في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية.. حصاد منظومة التدريب بمركز سقارة

بالصور

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد