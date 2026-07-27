برلماني: تطوير منظومة المناطق الحرة ورفع كفاءتها محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني

أكد أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات، تعكس توجه الدولة نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.



دعم الاقتصاد الوطني

وأشار "سمير"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، إلى أن تطوير منظومة المناطق الحرة ورفع كفاءتها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما توفره هذه المناطق من حوافز وتيسيرات تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح عضو الشيوخ أن تعزيز تنافسية المناطق الحرة يسهم في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري بشكل أكبر في سلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك بعد أن أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في مصنع "جيد تكستايل" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة مراحل الإنتاج، والاطلاع على خطط الشركة المستقبلية للتوسع.



وخلال اللقاء ، أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المشروعات الصناعية القائمة داخل المناطق الحرة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال تطوير السياسات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.