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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التصدى الحاسم للمخالفات وغلق وتشميع 7 محلات غير ملتزمة بإشتراطات الترخيص بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بأسوان تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحلات المخالفة لإشتراطات التراخيص بما يسهم فى تحقيق الإنضباط داخل الشارع الأسوانى .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، وتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على المظهر الحضارى والإنضباط العام ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بمواصلة الحملات الميدانية للتصدى لكافة المخالفات .

حملة مكبرة لغلق وتشميع المحلات المخالفة بحى جنوب
وفى هذا الإطار ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة ميدانية موسعة لإحكام الرقابة على المحلات التجارية ، أسفرت عن غلق وتشميع 7 محلات مخالفة لإشتراطات الترخيص بنطاق حى جنوب ، وذلك تنفيذاً للقوانين واللوائح المنظمة ، ومنعاً لأى مخالفات قد تؤثر على النظام العام أو حقوق المواطنين .

تنسيق ميدانى وتطبيق فورى للإجراءات القانونية


وجاءت الحملة بإشراف محمد ربيع نائب رئيس مركز ومدينة أسوان ، وبمشاركة مصطفى حزين رئيس حى جنوب ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية، حيث تم تنفيذ أعمال الغلق والتشميع للمحال المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على عدم السماح بإعادة فتح هذه المحلات إلا بعد توفيق أوضاعها وإستيفاء جميع الإشتراطات القانونية.

إستمرار الحملات لتحقيق الإنضباط العام
وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية بمختلف الأحياء والمناطق لرصد أى مخالفات والتعامل الفورى معها ، مع تكثيف المرور الميدانى لضمان الإلتزام بالإشتراطات القانونية والتنظيمية بما يحقق الإنضباط ويحافظ على المصلحة العامة .


تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة للتصدى للمخالفات، وتطبيق القانون بكل حزم على المحلات غير الملتزمة بإشتراطات الترخيص، بما يعزز الإنضباط العام، ويحافظ على المظهر الحضارى، ويوفر بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين .

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