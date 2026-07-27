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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل الرقص يقوي عضلات البطن؟.. خبراء يوضحون الحقيقة

الرقص
الرقص
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من الأشخاص أن ممارسة الرقص تقتصر على الترفيه فقط، إلا أن الدراسات الحديثة وخبراء اللياقة البدنية يؤكدون أن الرقص يعد من الأنشطة الرياضية التي تساهم في تحسين اللياقة البدنية وتقوية العديد من عضلات الجسم، وعلى رأسها عضلات البطن، خاصة عند ممارسته بانتظام وبالطريقة الصحيحة.

هل الرقص يقوي عضلات البطن؟

يؤكد خير  اللياقة البدنية خالد محمد من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن الرقص يساعد على تنشيط عضلات البطن والجذع، لأن معظم حركات الرقص تعتمد على شد منطقة البطن وتحريك الخصر والحوض بشكل متكرر، وهو ما يزيد من قوة العضلات ويحسن مرونتها مع مرور الوقت.

وتختلف درجة الاستفادة بحسب نوع الرقص، فهناك أنواع مثل الرقص الشرقي والزومبا والرقص اللاتيني تعتمد بشكل كبير على عضلات البطن والجانبين، بينما تركز أنواع أخرى على تقوية الساقين والذراعين إلى جانب عضلات الجذع.

فوائد الرقص للجسم

لا تقتصر فوائد الرقص على تقوية عضلات البطن فقط، بل يمتد تأثيره الإيجابي إلى العديد من الجوانب الصحية، ومن أبرزها:

  • تحسين اللياقة البدنية وزيادة القدرة على التحمل.
  • حرق السعرات الحرارية والمساعدة في إنقاص الوزن.
  • تقوية عضلات البطن والظهر والحوض.
  • تحسين التوازن والتناسق بين عضلات الجسم.
  • تنشيط الدورة الدموية.
  • تقليل التوتر وتحسين الحالة النفسية.
  • زيادة مرونة المفاصل والعضلات.

هل الرقص يساعد على شد البطن؟

يشير المختصون إلى أن الرقص يمكن أن يساهم في شد منطقة البطن بصورة تدريجية، خاصة إذا كان جزءًا من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

لكنهم يؤكدون أن التخلص من دهون البطن لا يعتمد على الرقص وحده، لأن فقدان الدهون يحتاج إلى تحقيق عجز في السعرات الحرارية من خلال النظام الغذائي مع ممارسة التمارين الرياضية.

أفضل أنواع الرقص لتقوية عضلات البطن

هناك عدة أنواع من الرقص تساعد على تنشيط عضلات البطن بصورة أكبر، من بينها:

  • الرقص الشرقي، لاعتماده على تحريك عضلات البطن والخصر باستمرار.
  • الزومبا، التي تجمع بين الرقص والتمارين الهوائية.
  • الرقص اللاتيني مثل السالسا والباشاتا.
  • الهيب هوب، الذي يتطلب قوة في عضلات الجذع.
  • الرقص المعاصر، الذي يعتمد على التوازن والتحكم في الجسم.

هل يغني الرقص عن تمارين البطن؟

يرى خبراء اللياقة أن الرقص يعد وسيلة ممتازة لتحسين اللياقة وتقوية العضلات، لكنه لا يغني بشكل كامل عن تمارين البطن المتخصصة إذا كان الهدف هو بناء عضلات قوية أو الحصول على بطن مشدود وبارز.

ويُنصح بالجمع بين الرقص وتمارين مثل البلانك وتمارين الجذع للحصول على أفضل النتائج.

كم مرة يجب ممارسة الرقص؟

يوصي المختصون بممارسة الرقص لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيًا، لتحقيق فوائد صحية واضحة، مع ضرورة الإحماء قبل البدء والحرص على شرب كميات كافية من الماء.

نصائح لتحقيق أفضل النتائج

للاستفادة القصوى من الرقص في تقوية عضلات البطن، ينصح الخبراء بـ:

  • الالتزام بالممارسة المنتظمة.
  • تناول غذاء صحي غني بالبروتين والخضراوات.
  • تقليل السكريات والدهون المشبعة.
  • النوم لساعات كافية.
  • دمج الرقص مع تمارين القوة وتمارين البطن.
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