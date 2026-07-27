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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل أم علي بالقشطة.. وصفة كريمية بطعم المحلات في المنزل

أم على بالقشطة
أم على بالقشطة
أسماء عبد الحفيظ

تعد أم علي بالقشطة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا تخلو منها المناسبات والعزائم، فهي تتميز بمذاقها الغني وقوامها الكريمي، كما أنها من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة. وفيما يلي نقدم طريقة عمل أم علي بالقشطة بخطوات سهلة للحصول على مذاق شهي مثل المحلات، للشيف رباب العمدة.

مقادير طريقة عمل أم علي بالقشطة

- 500 جرام جلاش أو رقائق ميل فاي مخبوزة.
- لتر لبن كامل الدسم.
- كوب قشطة بلدي أو قشطة طازجة.
- نصف كوب سكر (حسب الرغبة).
- نصف كوب كريمة سائلة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ربع كوب زبيب.
- ربع كوب جوز مجروش.
- ربع كوب لوز مقشر.
- ربع كوب فستق مجروش.
- ملعقتان كبيرتان جوز هند (اختياري).
- ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة عمل أم علي بالقشطة خطوة بخطوة

تحضير المكونات

كسري الجلاش أو رقائق الميل فاي إلى قطع متوسطة، ثم ضعيها في صينية فرن أو طاجن مناسب.

تحضير اللبن

في قدر على النار، سخني اللبن مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر تمامًا، مع مراعاة عدم ترك اللبن حتى يصل إلى الغليان.

تجهيز أم علي

وزعي الزبيب والمكسرات وجوز الهند فوق طبقة الجلاش، ثم اسكبي اللبن الساخن بالتساوي حتى تتشربه جميع المكونات.

بعد ذلك، وزعي القشطة على الوجه في عدة أماكن، ثم أضيفي الكريمة السائلة وقطعًا صغيرة من الزبدة للحصول على سطح ذهبي غني.

طريقة خبز أم علي بالقشطة

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، حتى تتماسك المكونات.

بعد ذلك، شغلي الشواية لمدة دقيقتين إلى 5 دقائق حتى يكتسب الوجه لونًا ذهبيًا، مع مراقبتها باستمرار حتى لا تحترق.

أسرار نجاح طريقة عمل أم علي بالقشطة

- استخدمي لبنًا كامل الدسم للحصول على قوام كريمي.
- لا تكثري من السكر إذا كانت القشطة محلاة.
- يمكن تحميص المكسرات قبل إضافتها لتعزيز النكهة.
- يفضل تقديم أم علي ساخنة فور خروجها من الفرن.
- يمكن إضافة القليل من القرفة أو ماء الورد حسب الرغبة لإضفاء نكهة مميزة.

القيمة الغذائية لأم علي بالقشطة

تحتوي أم علي بالقشطة على الكالسيوم والبروتين الموجودين في اللبن والقشطة، كما تمد الجسم بالطاقة بفضل المكسرات والجلاش، إلا أنها غنية بالسعرات الحرارية، لذلك يُنصح بتناولها باعتدال، خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

تعد طريقة عمل أم علي بالقشطة من الوصفات السهلة التي تمنحك حلوى شرقية شهية بقوام كريمي ومذاق غني، لتكون خيارًا مثاليًا للتقديم في العزومات أو كتحلية مميزة بعد الغداء.

أم على بالقشطة طريقة عمل أم على بالقشطة أم على القشطة قشطة حلويات شرقية صدي البلد

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