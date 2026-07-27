قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدة لاتهامها بالتشهير بشقيقه زوجها

أكدت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بإقتحام منزلها والتعدى عليها وأنجالها بالضرب وإحداث إصابتها والزعم بقيامه بترويج المواد المخدرة بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 / الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور من صاحبة الحساب (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور) بتضررها من (شقيق زوجها – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بسحجات متفرقة بالجسم" لخلافات عائلية بينها وزوجها وبين المشكو فى حقه.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بدائرة المركز) وتبين عدم حيازته مواد مخدرة، وبمواجهته نفى ما نسب إليه وإتهم القائمة على النشر بالتشهير به، وبمواجهة المذكورة أقرت بإدعائها الكاذب نكاية به لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.