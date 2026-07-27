قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين للحفر بجوار إحدى السكك الحديدية الخاصة بالمترو بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة

اكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالحفر بجوار إحدى السكك الحديدية الخاصة بالمترو بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة .

بالفحص تبين وجود حفرة بجوار عامود حديدى مثبت داخل حرم شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالحفر بمكان الواقعة بتاريخ 25/ الجارى بقصد سرقة العمود الحديدى المشار إليه، إلا أنهما لم يتمكنا من خلعه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية