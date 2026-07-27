الغربية.. تركيب وتوصيل 1488 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية، مساهمة جمعية الأورمان فى دعم الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بمراكز المحافظ، من خلال تركيب وتوصيل 1488 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية، تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

دعم تضامن الغربية

جاء ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والتى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه لتعزيز التمكين الإقتصادي تم توفير8 مشروع تمكين إقتصادى فى محافظة الغربية، بالإضافة الى تركيب عدد 1488 وصلة مياه نقية، وذلك لإستهداف نقل الفئات المستهدفة من دائرة الإحتياج إلى دائرة الإنتاج، حيث ستعمل على تحسين حياة الأسر وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، مشددًا على أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالتمكين الإقتصادي .

دعم الأسر والعائلات

وأضاف، وفى المجال الطبي تم تسليم كراسي متحركة وأطرف صناعية وسماعات طبية دعمأ لذوى الهمم، كذلك إجراء 7عمليات عيون جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية جاء وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

عمل ابحاث الأسر

وكشف شعبان أن الدعم الشامل سبقه قيام من الجمعية برفع واقع القري وعمل أبحاث تفصيلية للأسر وتحديد الإحتياجات وترتيب الأسر حسب أولوية تقديم المساعدة ومحاولة الإهتمام بكل أسرة في أكثر جوانبها إحتياجًا والتأكد من كافة البيانات ومدى صحتها.