السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق،وفقا لما جاء عبر "العربية".

وأكدت السعودية عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان.

وشددت الرياض على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان.

وكانت الدفاع السعودية دمّرت عدداً من المسيّرات في الساعات الماضية، بعد محاولتها استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية، والرياض.

في سياق متصل، أوضحت الدفاع السعودية أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.

وأكدت السعودية على حقها الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.