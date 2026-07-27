إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2026

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه الثامن والسبعين برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2026، وذلك بعد إجراء التصويت الرسمي بحضور أعضاء المجلس من كبار المثقفين والأكاديميين والنقابات الفنية، وبمشاركة الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.



تمنح جوائز الدولة للتفوق في الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية لعام 2026، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية، على النحو التالي:-

أولاً: الفنون:

المخرج المسرحي/ أحمد عبد الجليل عبد الله عيسى (أحمد عبد الجليل)

الأستاذة الدكتورة/ مايسة عبد الغني حسن عايد (مايسة عبد الغنى)

ثانيًا: الآداب:

الأستاذة الدكتورة/ شيرين سعد محمد أبو النجا (شيرين أبو النجا)

الكاتب/ محمد عبد الحافظ عبد الحميد ناصف (محمد عبد الحافظ ناصف)

ثالثًا: العلوم الاجتماعية:

الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد حسين القناوي السيد (أحمد القناوي)

الأستاذ الدكتور/ عبد السلام علي نوير منصور (عبد السلام نوير)

الأستاذة الدكتورة/ منى علي الحديدي السيد (منى الحديدي)

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، أن جوائز الدولة تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية لرعاية العقول المبدعة العلمية والثقافية، مشيراً إلى أنها تعكس عمق التقدير الوطني للمساهمات الإبداعية والأكاديمية التي تركت أثراً فارقاً في البناء الفكري والمعرفي للمجتمع.

​وأوضح قنصوة أن إعلان هذه الجوائز يُمثل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تُثمن بكل إجلال الإنجازات النوعية لعلماء مصر ومبدعيها، وتضع النهوض بالوعي والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها. كما شدد على أن تكريم قمم الفكر والإبداع يخلق بيئة محفزة للأجيال الشابة للاقتداء بهذه القمم، بما يضمن استدامة العطاء ويدعم جهود الدولة في بناء الإنسان واستثمار طاقاته البشرية.